Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hiç kimsesinin Türkiye'den baskıyla ve yaptırımla netice alamayacağını söyledi.
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Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'den baskıyla yaptırımla netice alamaz
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