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Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'den baskıyla yaptırımla netice alamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hiç kimsesinin Türkiye'den baskıyla ve yaptırımla netice alamayacağını söyledi.

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Çavuşoğlu: Kimse Türkiyeden baskıyla yaptırımla netice alamaz

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