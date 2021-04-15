Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız"

"Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz."

"(Türkiye- Yunanistan ilişkileri) Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır."

"Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır."

Dendias: Türkiye ile pozitif gündem oluşturmak istiyoruz

Nikos Dendias'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz"

"Kışkırtıcı söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerekiyor."

"Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor."

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