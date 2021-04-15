Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız"
"Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz."
"(Türkiye- Yunanistan ilişkileri) Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır."
"Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır."
Dendias: Türkiye ile pozitif gündem oluşturmak istiyoruz
Nikos Dendias'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz"
"Kışkırtıcı söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerekiyor."
"Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor."
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