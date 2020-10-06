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Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün çalışma ziyaretlerinde bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Çavuşoğlu Bakü'de temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceği belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
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