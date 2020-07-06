Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

- AB, Türkiye'ye siyasi yaklaşım göstermemeli. Teknik konularla siyasi konuları iyi ayırt edebilirsek birçok sorunu çözmüş oluruz.

- Fransa'nın taciz iddialarının yalan olduğunu kanıtladık. Fransa'nın açık ve net özür dilemesi gerekiyor.

- Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması lazım. AB pek hoşlanmıyor ama vize serbestisi AB'nin bir sözü. Hoşunuza gitmese de bu sözünüzü yerine getirmek zorundasınız.

- AB (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz.

- AB'den beklentimiz sorunun tarafı olmak yerine çözüm tarafı olması. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda hakkaniyet bekliyoruz.

- Yunanistan, Rum kesimi ve Fransa AB ile ilişkilerimizi rehin alıyor.

- Göç mutabakatında Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi. Ortak sorun için ortak hareket etmemiz gerekiyor. Her şeyi Türkiye'den beklemek sorunu çözmez, derinleştirir.

- Rum tarafı her konuda olduğu gibi Kıbrıs Türklerini yok sayıyor. İş birliğine varız, dayatmaya karşıyız. (Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin ara bulucuğuna destek veririz, yeter ki dürüst bir arabulucu olsun.

- Göç ve insani konularda AB kendi değerleri ile çelişmemeli.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrel'in konuşmasından öne çıkanlar:

- (Türkiye'yle) Daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var.

- Türkiye'yle ilişkimiz dış politika açısından AB'nin en önemli meselesi haline geldi.

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