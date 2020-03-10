Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki sığınmacı zirvesini AA Editör Masası'nda değerlendi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile üyeliği ile yeni bir sürece girildiğini belirtip şu açıklamaları yaptı:

-(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı. 26 Mart'a kadar yeni yol haritası belirlemeye çalışacağız.

-Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz.

- Göçmenler gidince işin ciddiyetini daha iyi anladılar.

- Artık Türkiye'yi oyalama devri bitmiştir.

- Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor.

- Fasılların açılması siyasi sebeplerle engellendi.

- Açılmayan fasılların hepsini açmaya hazırız.