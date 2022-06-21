Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu.

Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Uçar yaptığı konuşma ile törene damgasını vurdu.

"Ülkeyi, bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak"

Çapa Tıp Fakultesi Mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Uçar, törende şu ifadelere yer verdi:

"Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz... Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak."

Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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