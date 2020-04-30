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Canan Kaftancıoğlu ifade için adliyede
[Fotoğraf: İHA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere adliyeye gitti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme ile suça azmettirme" suçlarından soruşturma başlattı.
İfade vermeye çağrılan Kaftancıoğlu, öğle saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na gitti.
[Fotoğraf: İHA]
"Özel hayatın gizliliğine ihlal"
Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesinin parti talimatı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Başsavcılık, Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında da “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor.
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