Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.



11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/9K0iIxGQs8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021

Vaka sayısı en çok artan iller

En fazla vaka görülen ilk 3 il; 456,84 ile Çanakkale, 445,63 ile Kırklareli ve 386,86 ile Ordu oldu.

Vaka oranı düşük iller arasında Van, ilk sıradaki yerini korudu. Van'daki vaka yoğunluğu 100 bin kişide 2,44. Hakkari ve Muş da az vaka görülen iller arasında yer aldı.

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise şöyle:

"Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan."