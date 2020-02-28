İstanbul'daki camilerde, cuma namazı öncesi, İdlib şehitleri için sela okundu.

Selanın ardından cuma namazı öncesinde de Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edileceği belirtildi.

Kent genelinde ayrıca, bazı ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı.