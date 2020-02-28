Haber Giriş: Kaynak: AA
Camilerde şehitler için sela okundu
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için camilerde sela okundu.
İstanbul'daki camilerde, cuma namazı öncesi, İdlib şehitleri için sela okundu.
Selanın ardından cuma namazı öncesinde de Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edileceği belirtildi.
Kent genelinde ayrıca, bazı ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı.
Etiketler: Türk askeri tsk sela mehmetçik idlib Cuma hutbesiSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 13:29
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