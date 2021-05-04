Çalışma izni belgesi alanlarla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık bilgilendirmesi şöyle:

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir."