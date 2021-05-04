Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 7 milyon 30 bin 446'ya ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına şu ana kadar e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminde 7 milyon 30 bin 446 "çalışma izni muafiyet belgesi" düzenlendi.
Çalışma izni belgesi alanlarla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.
Bakanlık bilgilendirmesi şöyle:
"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir."
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