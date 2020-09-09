Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri duyuldu. İki grubun çatışmaya girdiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Adliye önünde husumetli olduğu öğrenilen iki grup birbirine girdi. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti.
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.https://t.co/Sd7JKvnsu5 pic.twitter.com/zkXUcQDwKr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2020
Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi.
Kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 17:24
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