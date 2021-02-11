Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü üyelerinin, patlayıcı ve bomba materyalleri ile yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

Polis ekipleri ile MİT, teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. Terör örgütü üyelerinin Nusaybin ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. 2’si Suriye uyruklu, 1’i Türk olmak üzere terör örgütü üyesi 3 kişi, takibe alındı.

Teröristler, yapılan takibin ardından ilçede gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan şahısların üst aramalarında, sigaraların içine yerleştirilmiş 11 adet el yapımı elektrikli kapsül, pijamaların lastik kısmına gizlenmiş 2 adet saniyeli ve infilaklı patlayıcı fitili, tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımı konularına ait bilgi ve belgeler ile bombaları patlatma anlarına ait videolar içeren dijital materyaller ele geçirildi.

Sanıklar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Deşifre oldukça yöntem değiştirdiler

Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Mardin polisi daha önce de Türkiye’ye sınırdan yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriye uyruklu terör örgütü üyesini yakalamış, teröristlerden birinin ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirmişti.

Yapılan bu operasyonun ardından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yöntem değiştirerek yurda girmeye çalıştığı öğrenildi.