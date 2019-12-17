TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ederken CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu arasında Oscar tartışması çıktı.

Bankoğlu, önce eleştirilerini sıraladı ardından işsizlik ve mutsuzluk Oscar'ını, Bakan Kasapoğlu'nun oturduğu sıranın önüne bıraktı:

"İşsizlik ve mutsuzluk birinciliği ödülü... Sizi tebrik ediyorum Oscar'lık oldunuz, Oscar'lık diyorum. Eğer sayın bakan kabul ederse de bu ödülü ona takdim etmek istiyorum."

CHP'li vekilin bu hareketine cevap Bakan Kasapoğlu, şu sözlerle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken başlattığı bursları siz kestirdiniz. Anayasa Mahkemesine götürdünüz iptal ettirdiniz. Şimdi de gençlerin mutsuz olduğundan bahsediyorsunuz. sayın bartın milletvekilimiz sabahleyin kartvizitini bıraktınız onu bırakıyorum. Hoş olmayan bir şekilde bıraktınız ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım."

Kasapoğlu'nun biri de önerisi vardı.

"Sayın vekil, sizi kartvizitinizi getirirken biraz gergin gördüm, kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen spor yapmayı tavsiye ediyorum, spor."

Kaynak: TRT Haber