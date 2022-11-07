Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 06:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 110 gözaltı kararı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda belirlenen 70 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ekipleri operasyona Bakan Soylu uğurladı. Operasyon öncesi ve anına ilişkin tüm detaylar ilk kez TRT Haber'de.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Bursa İçişleri Bakanlığı Narkotik Uyuşturucu
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