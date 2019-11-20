İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden terör operasyonları hakkında bilgi verdi.

Soylu şunları söyledi:

"İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda bin 144 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir."

Soylu, "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi.

Kaynak: AA