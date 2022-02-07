BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan kısıntının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.

Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır.



Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. pic.twitter.com/RAA13tDsB8 — BOTAŞ (@botastr) February 7, 2022

BOTAŞ'ın sosyal medya hesa yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.