Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sanayi tesislerindeki doğal gaz kısıtlaması sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıtlaması yarın 08.00 itibarıyla sonlandırılacak.
BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan kısıntının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.
Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır.— BOTAŞ (@botastr) February 7, 2022
Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. pic.twitter.com/RAA13tDsB8
BOTAŞ'ın sosyal medya hesa yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.
Etiketler: Doğalgaz Sanayi Üretimi Son Dakika
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