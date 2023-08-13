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Gündem
AA 13.08.2023 17:53

Bolu'daki yangın yerleşim yerine sıçradı: Müdahale sürüyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bolu'daki yangın yerleşim yerine sıçradı: Müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.

Bolu'daki yangın yerleşim yerine sıçradı: Müdahale sürüyor

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bolu'daki yangın yerleşim yerine sıçradı: Müdahale sürüyor

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