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Gündem
AA 13.08.2023 17:53

Bolu'daki yangın kontrol altında

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bolu'daki yangın kontrol altında
[Fotograf: AA]

Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.

Bolu'daki yangın kontrol altında

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 3 saatlik müdahale ile alevler kontrol altına alındı.

Bolu'daki yangın kontrol altında

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