İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kadıköy'de gözaltına alınanlardan 6'sı serbest

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruptan gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

23 şüpheliden biri Boğaziçili

Emniyetteki işlemleri süren 23 şüpheliden birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 12'sinin başka üniversitede okudukları, diğer 10 kişinin ise öğrenci olmadığı kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

76 şüpheli serbest bırakılmıştı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 76'sı sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.