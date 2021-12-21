Boğaz trafiği askıya alındı
Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankeri nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.
Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan,KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı. pic.twitter.com/GI7KyMgCn8— KEGM (@kiyiemniyet) December 21, 2021
Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.
Kurtarma çalışmaları başladı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, USICHEM isimli geminin, demir almış kılavuz kaptan nezaretinde, Kurtarma-8 ve Kurtarma-5 refakatinde güney yönlü boğaz seyrine başladığını duyurdu.
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