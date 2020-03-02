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BM Komisyonu üyesi: Türkiye sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally: "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor"
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally: "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor."
Etiketler: son dakika idlib BMSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 14:47
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