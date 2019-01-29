AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'agelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard'in Suudi Konsolosluğuna alınmamasını değerlendirdi.

Çelik, BM Özel Raportörünün Suudi Konsolosluğuna alınmamasının skandal olduğunu, konuyla ilgili uluslararası soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Çelik'in diğer açıklamalarında satır başları şöyle:

"CHP'deki kavga lobiler arası rant kavgası"

"CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor."

CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi

"(CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi) Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır."

Venezüela'daki darbe girişimi

"Bolton, orduyu açıkça mevcüt devlet başkanına karşı darbe yapmaya çağırıyor. Bir ülke başka bir ülkeye başkan atayamaz."

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Kaynak: TRT Haber