İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Diyarbakır anneleri ile ilgili bir müjdesinin olduğunu söyleyen Soylu, "Bugüne kadar 13 aileyi evlatlarıyla buluşturduk. Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim. Bugün yarın 14. aileyi de evladıyla kavuşturuyoruz." dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

94 kişi ikna yöntemiyle teslim oldu

Yılbaşından itibaren 94 kişi aileleriyle görüşülerek ikna yöntemiyle terör örgütünden kaçarak teslim oldu. Geçen sene 273 kişi ikna edilerek geldi adalete teslim oldu.

"Kim terör örgütüne finansal kaynak sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz"

15 günde yapılan 3 operasyonda 3,7 ton esrar yakalandı.

Elimizde terörün finansmanı ve terörün gelirini oluşturan 50 tane dosya var. Kim terör örgütüne finansal kaynak sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz. Bu kabiliyetimiz var.

"PKK korkusundan telsizle bile konuşamıyor"

PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Örgütü çökertiyoruz. Hem fiili olarak hem psikolojik olarak.