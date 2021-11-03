Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 3. doz BioNTech gündemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olanlara yarından itibaren hatırlatma dozu uygulanacağını açıkladı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, alınan bu kararın ayrıntılarını @trthaber’de anlattı.https://t.co/5U5JWF2bxA pic.twitter.com/VGnamD5Znp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2021

3. doz BioNTech'e onay

Video konferans yöntemiyle yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca, 3. doz BioNTech'in bugünden itibaren yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar."

60 yaş üzerine ve anne adaylarına aşı uyarısı

Bakan Koca, 60 yaş üzerindekiler ile gebelerin tam asılı olmalarının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ileri yaştakiler ve anne adaylarının aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini söyledi.

Okullardaki taramalar da kurulun gündemindeydi. Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, taramaların devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Toplumsal bağışıklık için aşılama oranı yüzde 75'in üzerine çıkmalı"

Aşılama durumunun da değerlendirildiğini belirten Koca, şunları söyledi:

"Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

Sağlık çalışanlarına nöbet yazısı: Takipçisi olacağım

Bakan Koca, geçen günlerde sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren konularda bilgiler verdiğini hatırlattı.

Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağını belirten Koca, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla uygulamada karşılaştığımız fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim. Çeşitli illerimizin il sağlık müdürlerinden ve hastane başhekimlerimizden aldığım bilgilerle durumu yakından takip ediyorum."

Koca, en geniş anlamda sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Büyük emeklerle yetişen sağlık personelimizi hak ettiği ve elimizden gelenin en iyisiyle buluşturmak için düzenlemelerin tamamını yakından izliyor ve netice alacağımızı görüyorum" dedi.

"Mülakat yapmadan sadece KPSS'ye göre yerleştirme yapacağız"

Uzmanlık asistanlarının çalışma koşulları ile ilgili başlattıkları çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Konuyu tüm yönleri ile ele alıyoruz. Tüm tarafların fikrine, tecrübesine ve görüşüne müracaat edeceğiz. Çoğulcu bir yaklaşımla ele alınacak her konuda ortak akla katkı sunacak her katkıyı son derece değerli görüyorum. Daha iyi eğitim alan ve daha iyi koşullarda çalışan uzmanlık öğrencilerinin, gelişmişlik seviyemizin önemli ölçülerinden biri olacağını düşünüyorum.

Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız."

"Gönüllü olun, kendi aşımızın sahibi olalım"

Bakan Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın seri üretimine geçilmesi için halen gönüllülere ihtiyaç olduğunu belirterek, şu çağrıda bulundu:

"Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası iki doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımız hatırlatma dozu için gönüllü olmak üzere en yakın şehir hastanemize müracaat edebilir, 'enabiz.saglik.gov.tr' adresinden ya da e-Nabız mobil uygulamasından gönüllü olabilirler. Gönüllü olun, kendi aşımızın sahibi olalım."