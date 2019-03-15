AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ve ilçe adayları TRT Haber'de Cengizhan Cevahiroğlu'nun sorularını cevaplıyor.

Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Vizyonumuzda üretim, kalite ve etkileşim öne çıkıyor"

İstanbul'da gelecek 5 yılda sadece ilçelerimizde büyükşehir çapında belediye hizmetlerini yapmayacağız. Bunlar zaten yapılıyor bir düzeni var o şekilde devam edecek. Bugün kimse çöplerim alınmıyor, sularım akmıyor, sokaklar temiz değil gibi şikayette bulunmuyor. Bugün şikayetin türü değişti, genellikle trafikle ilgili, otobüs sefer sayıları ile ilgili, otoparklar ile ilgili, yeşil alanlarla ilgili, imar ile ilgili şehri ilgilendiren sorunların yanı sıra şu da gündeme geliyor. Deniyor ki, bu şehir eğer ekonominin üçte birini oluşturuyorsa milli gelirin üçte birini sağlıyorsa her 100 lira verginin 50 lirasını ödüyorsa, tek başına Avrupa'nın 13. büyük ekonomisi ise Türkiye'ye gelen turistlerin üçte biri bu şehre geliyorsa bu şehrin insanları nasıl bundan istifade edecek. Yani belediyecilik sadece rutin hizmetler değil aynı zamanda gelecekte bu şehirde yaşayanların refahını yükseltmek onların hayatını kolaylaştırmak ve mutlu olmasını sağlamak için de var. Bunun için de biz ortak geleceğimiz İstanbul vizyonu ile yola çıktık. Bu ortak geleceğimiz İstanbul'da üretim, kalite, etkileşim üçlüsü var.

"5 yılda 500 bin istihdam kapasitesi hedefliyoruz"

Birincisi üreten İstanbul. Turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar birçok alanda projelerimiz var. Bu projeler ile katma değeri yüksek üretim olacak. Burada da bu projeler istihdam oluşturacak. İşte bu projelerin oluşturacağı istihdam en az 500 bin olacak önümüzdeki 5 yıl için. Biz diyoruz ki bir şehir üretim alanında engelleri kaldırmalı belediyeler yatırımcıların önünü açmalı ve teknojik değeri yüksek olan yatırımlara teşvik etmeli, kolaylaştırmalı ve buradan oluşacak istihdam da şehrin iş gücüne katkı sağlamalı birincisi bu.

İkincisi kolay İstanbul. Kolay İstanbul esasıyla trafiği, otoparkları anlatıyor. Burada insanlar nasıl bu şehirde kolayca seyahat edecekler, nasıl ömrünü yollarda geçirmeyecek, nasıl insanlar stresten kurtulacak bunların detayları var. Yeşil İstanbul'da İstanbul'un yoğun yapılaşması var. Özellikle E-6 TEM dediğimiz yolun güneyi. Yukarıda çok az var yüzde 15 kadar bir yapılaşma var. Yüzde 85'i aşağıda. O bölgede yoğun yapılaşmaların arasında önce mahalle park sonra semt park sonra Millet Bahçesi ve ondan da yeşil vadilere geçiş. 20 tane doğudan batıya vadi var. Onları birbiri ile buluşturduğumuz zaman hem yaşam, hem iş hayatıyla beraber insanlara nefes aldıracak mekanları da oluşturmamız gerekiyor. Bunların bir faydası da deprem toplanma ihtiyacına da katkı sağlayacak.

Çevreci istihdam da atıkların ayrıştırılması var. Karbondioksit salınımının azaltılması var. Ulaşımda gözetilecek, ısınmada gözetilecek ve bu atıkların ayrıştırılmasından gelir elde edilecek bu gelirlerde öğrencilerin ulaşım ücretlerine, bilet ücretlerine bir katkı için kullanılacak. Yani buradan sağladığımız kaynak ilk başta yüzde 30 daha öğrencilerin seyahat etmesini sağlayak. Daha sonra yüzde 40-50'ye varan bir ucuz seyahat imkanını da beraberinde getirecek.

Herkes için İstanbul, bu anneden bakıma muhtaç yaşlıya, engelliden risk altındaki çocuklara ve hatta bütün sokak hayvanlarına bunlarla ilgili projeler içeriyor. Bunda kreşler, yaşlı bakım evleri, hayvan barınakları var. Birçok sosyal içeriği olan projeler var. Bunlar üreten İstanbul başlığında. Kolay İstanbul başlığında da Yaşayan İstanbul var. Trafiği rahatlattık ne oldu insanlar evlerine 20 dakika önce gitti. Ne oldu, ailesi ile 20 dakika daha fazla zaman geçirecek. Veya haftasonları gidecekler kütüphanelere, Millet Kıraathanelere, sinamaya, gezmeye, piknik alanlarına gidecekler. Bu da sosyalleşmeyi artıracak bir sonuç doğruyor.

"İstanbul'a mahalle ligleri kuracağız"

Güvenli İstanbul, başta deprem olmak üzere her türlü asayiş, bağımlılıkla mücadele bütün bu başlıklarda güvenli İstanbul'da işleniyor. Yeşil İstanbul bahsettiğim gibi yapılaşması ile, parkları, bahçeleri, koridorları ile yeşil miktarını oranını kişi başına yeşil miktarını artırma. Dinamik İstanbul'da sporu esas alıyor. Yani spor alışkanlığını başlatma, mahalle mesela 961 mahalle var bunların her birinde mahalle ligleri kuracağız. Eskiden vardı bunlar üç korner bir penaltı derdik. Bunları yeni baştan getireceğiz gençler bir araya gelecek karşılıklı müsabakalar yapacak sonunda İstanbul'da bir mahalle şampiyon olacak. Sonra İstanbul adına başka yerde gidip müsabaka yapacak. Sadece gençleri değil bütün insanları sporla aşina yapmak bir araya getirmek bunun için alana mekana ihtiyaç var bisiklet yollarına ihtiyaç var yürüme yollarına ihtiyaç var.

"İstanbul'da akıllı şehir uygulamasını başlatacağız"

Son madde İstanbul 4.0 yani bilişimle akıllı şehir mantığı ile İstanbul'un yönetilmesi. Trafiğinden tutun kültür hayatına varıncaya kadar ekonomik hayatına varıncaya kadar. Eğitimle sağlıkla ilgili her konuda akıllı şehir uygulamasını yapmak. Bu da neyle olur veriyle olur. İstanbul'un elinde çok veri var. Milyonlarca veri var bunları işleyecek elde insan kaynağı yok. İşte gençlere İstanbul'un 25 yaş altında 2,5 milyon genç var. Bunlar bizim için en büyük kaynak. Bu gençler verileri işleyecekler, yazılım yapacaklar sorunların daha belediyeye ulaşmadan önce tespit yapıp çözümler üretecek ve böylece devam edecek.

Ayrıntılar gelecek...