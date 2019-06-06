Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da TRT Haber'in sorularını yanıtlıyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstanbul'da bütün hemşerilerimizi, kanaat önderlerini ziyaret ettik. İstanbul'un ebrusunu, renklerini teşkil eden illerimize de gidelim dedik. Birkaç il seçtik ve burada Diyarbakır'dayız. Yoğun ilgiyle karşılaştık. Bu beni çok mutlu etti. Teröre karşı koyma adına, kardeşlik adına Diyarbakır'da müthiş bir şuurlanma gördüm.

Biz kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki, bu bölücü terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Asıl Kürtlerin sorunu PKK terör örgütü. Elde edilen bu huzur ve kardeşlik ortamının sürdürülmesini herkes istiyor. Hendek ve çukur olaylarından dolayı yüzbinlerce bölge insanı İstanbul'a, diğer illere gitti. Kendilerine oralarda gelecek aradılar.

İşimiz İstanbul, geleceğimiz İstanbul. Sen İstanbul için ne yapacaksın? Talepler bunlar zaten yerel yöneticilerin yapmak durumunda olduğu, mecbur olduğu şeyler. Bölge insanının kendini ifade ettiği döneme bakarsınız son 16 yıllık AK Parti iktidarıdır.

Cumhurbaşkanımızın 2005'te Diyarbakır konuşması var. Bu ülkede Dersim hadisesi var. Dersim hadisesinden özür dileyen bir iktidar var. Buna rağmen Dersim hadisesinin adını ağzına alamayan, yüzleşemeyen, hesaplaşamayan CHP var. Buradaki tezat Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin CHP ile ittifak halinde olması. Burada bir yanlışlık var.

Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimliğiniz sizin onurunuzdur, şerefinizdir. Kürtler için de Çerkezler için de böyle. Ama şunu unutmayacağız, biz tek bir devletiz, milletiz. Resmi dilimiz Türkçe'dir. Hepimiz aynı kıbleye yöneliyoruz. Peygamberimiz aynı, dinimiz aynı. Hepimiz aynı Allah'ın yarattığı kullarız. Bizi birleştiren en büyük değer bu. Bizleri Türkiye Cumhuriyeti devleti birleştiriyor.

Kaynak: TRT Haber