Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.



Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil." dedi.