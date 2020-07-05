Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'nin Covid-19 mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.
Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 19:37
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