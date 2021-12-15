Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
[Fotoğraf: Getty]
Sağlık Bakanı Koca, "Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler" açıklamasını yaptı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Omicron varyantı, aşı programı ve salgının son durumu ele alındı. Toplantıda alınan kararları Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu.
Omicron varyantıyla mücadele kapsamında aşı programında hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi.
Omicron Tedbiri: Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler. pic.twitter.com/bYfSJKPZSQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021
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