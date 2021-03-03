Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı.

Kontrollü normalleşme süreci ele alındı.

"Yeni bir aşamaya geçtik, hassasiyetimizi sürdürmeliyiz"

Bakan Koca, toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Kontrollü normalleşme dönemi fiilen başladı. Yeni bir aşamaya geçtik, hassasiyetimizi sürdürmeliyiz" dedi.

Koca vaka sayılarına dikkat çekerek, "Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir" dedi.

Bakan Koca, mutasyonlu virüse dikkat çekerek, tedbirlere devam mesajı verdi, aşılamanın önemine değindi:

"Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması ihtimal dahilinde. Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."

Bakan Koca, aşı temin sürecine paralel olarak aşılanmaların programlı şekilde devam edeceğini belirterek, "Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız" diye konuştu.

