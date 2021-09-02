Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün 18 yaş üzeri vatandaşımız yüzde 70'inden fazlası aşılanmış durumda. Tünelin ucu göründü diyebiliriz.

Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yüzde 90'ı da yine aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın da yüzde 90'ı tam aşı olmayan ya da eksik doz aşı olan kiişilerdir.

Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tüm gayretimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak. Çocuklara okulda hastalık bulaşır mı sorusu sorulabilir. Bunu düşünüyorsak önce kendimiz tedbirlere uymalıyız. Bu dönemde öğretmenlere, öğrencilere örnek olmalıyız.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

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