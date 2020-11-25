Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi devam ediyor.

Son 24 saatte 162 bin 131 test yapıldı, 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi. 161 hasta vefat etti, 3 bin 678 kişi iyileşti. Koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplanın ana gündem maddesi yerli aşı.

Artan vaka sayılarının en tedbirleri de beraberinde getirip getirmeyeceği de masada olacak.

İstanbul'da artış sürüyor

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, kalabalıklardan uzak durma çağrısını yineleyerek şöyle dedi:

"Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun."