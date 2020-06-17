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Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: türkiye koronavirüste son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fahrettin koca açıklama bilim kuruluSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:38
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