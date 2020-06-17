Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.