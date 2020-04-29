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Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında toplandı
[Fotoğraf: AA]
Bilim Kurulu, saat 14.00 sıralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. Açıklamanın saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
Etiketler: koronavirüs Fahrettin Koca covid-19 bilim kuruluSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:10
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