Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu "aşı" gündemiyle toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.
Toplantıda, COVID-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.
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