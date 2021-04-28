29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi, Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Basın Açıklamamızı, Saat: 18.00’de aşağıdaki YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.



YouTube: https://t.co/JUHNIzmt3q — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021

Sputnik V sözleşmesi imzalandı mı?



Türkiye’de aşılama sayısı 22 milyonu aştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13,5 milyonun üzerinde, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 8 milyon 618 bini geçti.



Toplantıda Sputnik V aşısı görüşülecek. Aşıyla ilgili sözleşmenin birkaç gün içinde imzalanması bekleniyor. Bilim Kurulu'nda aşı takvimi de masada yer alıyor. Aşılama programına dahil edilecek yeni gruplara dair hazırlıklar da ele alınacak.



Vaka sayısı 43 bin 301



60 binleri geçen vaka sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.



Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.

