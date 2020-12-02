Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 21:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu "aşı" gündemiyle toplandı
[Fotoğraf: [Arşiv] AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle katılımıyla toplandı.
Toplantıda, COVID-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alındı. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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