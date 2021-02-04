Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü saat 15.40 sıralarında başladı.

Görüşmede, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra Anayasa çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.