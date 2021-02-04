Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü saat 15.40 sıralarında başladı.
Görüşmede, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra Anayasa çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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