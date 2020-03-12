Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Beştepe'de koronavirüs toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı başladı. Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri masaya yatırılıyor.
Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleşiyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıya katılıyor.
Sağlık Bakanı açıklama yapacak
Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Milyonlarca velinin beklediği okulların tatil olup olmayacağı kararı da toplantı sonucu belli olacak.
Beştepe'deki koronavirüs toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Detayları @trthaber muhabiri Ali Coşkun aktardı. pic.twitter.com/jCBTOhc0dB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020
Etiketler: son dakika okul tatil koronavirüs beştepeSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:37
Son Haberler
- 15:39
- 15:32
- 15:31
- 15:21
- 15:18
Sıradaki Haber
Türkiye'den İtalya'ya 'destek ve dayanışma' mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz