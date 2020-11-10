Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için kan dökmüş tüm kahramanlarımıza Rab'bimden rahmet diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...