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Beştepe'de Atatürk'ü anma töreni
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Atatürk'ü anma töreni düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için kan dökmüş tüm kahramanlarımıza Rab'bimden rahmet diliyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:43
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