Diyanet İşleri Başkanlığı, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağını açıkladı.

Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesini irad etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'ni irad ediyor.

https://t.co/ejWei9KU3m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 27, 2020

Hutbe, televizyonlardan da canlı yayınlandı.