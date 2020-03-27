Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Beştepe Camii'nde kısıtlı cuma namazı
Beştepe Millet Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağını açıkladı.
Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesini irad etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'ni irad ediyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 27, 2020
https://t.co/ejWei9KU3m
Hutbe, televizyonlardan da canlı yayınlandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:44
Son Haberler
- 14:09
- 13:59
- 13:59
- 13:57
- 13:56
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha "Evde kal" çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz