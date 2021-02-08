Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Savcılıktan Enis Berberoğlu talebi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması ve dokunulmazlık kararının kaldırılması için TBMM’den fezleke düzenlenmesini talep etti.
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Etiketler: Son Dakika TBMM
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