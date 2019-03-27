Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tariş Üzüm Birliği'nin işletmesini ziyaret etti, ardından Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitinge katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Alaşehirlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini söyledi.

Yerel seçimlere kısa süre kaldığını anımsatan Pakdemirli, "Sandıkta ne oy verirseniz, başımız üstüne. 17 yıldır bizi desteklediniz, her ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koştunuz. Yaşadığımız coğrafya dertli bir coğrafya. Özellikle 2013'ten sonra olan olaylar, yargı darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olay olmasaydı, 2023 hedeflerimize daha önceden ulaşacaktık. Siz bize 24 Haziran'da bir vize verdiniz, bunun ardından bir ay bile geçmeden dövizi tırmandırmaya çalıştılar. Şimdi yine aynı şekilde döviz üzerinden oyun peşindeler ama kontrolü elimize tekrar aldık." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Darbeyle ya da başka bir şeyle yapamadıklarını ekonomiyle yapmaya çalışıyorlar." diyerek, "Ama bilmiyorlar, bu millet aç ve susuz kalabilir ama gönderinde başka bir bayrak dalgalanmasına müsaade etmez. Bu sebepten bu seçimlerde 24 Haziran'da verdiğiniz tasdiki tekrar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimizin mazot derdi bitecek"

Merkezi hükümetle yerel yönetim arasındaki uyumun önemine dikkati çeken Pakdemirli, Alaşehir'e tarıma dayalı organize sera bölgesi kuracaklarını, üzüm üreticilerini Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla yaptıkları alımlarla destekleyeceklerini, bölgeye gölet ve sulama tesisleri inşa edeceklerini bildirdi.

"7 liralık şarj ile 8 saat çalışabiliyor"

Bakan Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktararak, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüz, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA