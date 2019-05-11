Jandarma ekipleri, terörist Metin Daşdemir'in Yüksekova ilçesindeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, Yüksekova'daki saldırıda Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristi saklandığı evde yakaladı. Detayları @trthaber muhabiri Merve Şahin aktardı.https://t.co/jYeawQsMnC pic.twitter.com/jHoXyKWgTA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2019

Harekete geçen ekipler, eve düzenledikleri operasyonla teröristi sağ olarak yakaladı. Teröristin 9 terör saldırısının faili olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 3 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova’da, asker eşi Nurcan Karakaya’nın kullandığı sivil aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristler tarafından önceden yola tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmişti. Anne Karakaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 11 aylık Bedirhan bebek ise kurtarılamamıştı.

Kaynak: TRT Haber