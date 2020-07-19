Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması öngörülmüyor. Kısıtlama uygulanmasa da kurallara uymak oldukça önemli.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Birey olarak kendi önlemlerimizi almak durumundayız. Bu kapsamda da büyüklerimizle yine uzaktan, sarılmadan, tokalaşmadan, öpüşmeden, mesafeli bir şekilde sevdiklerimizin bayramını kutlamalıyız." dedi.

Kurban pazarlarına dikkat çeken Kayıpmaz, "Nakit para akışı da burada çok fazla. Bu da bir bulaş riski taşıyor. Ondan dolayı para alışverişinden sonra elleri su bulamazlarsa bile dezenfektanla yıkamalarında fayda var." ifadelerini kullandı.

Kesim alanları da koronavirüs açısından riskli.

Kayıpmaz, "Kurbanlıklarda her aileden mümkün oldukça birer kişi kesim alanına gitmeli ve kesim alanında da mümkün oldukça kalabalık oluşturmayacak şekilde bu işi yürütmek gerekiyor." diye uyarıda bulundu.

Haber: Semih Kılıç