Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.07.2023 11:48

Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi.

Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda yaşanan kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

"Gideceğiniz yere sağlıkla varın"

Açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.

Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın. "

 

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Türkiye'de bir ayda 55 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu
12:28
Fransa'daki protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı
12:04
İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
11:55
Kanarya Adaları'na giden botun batması sonucu 51 düzensiz göçmen öldü
11:47
Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
11:48
Adalar’da tatilcilerin bıraktığı çöplerden yığınlar oluştu
Ağrı'nın 2 bin rakımlı Balık Gölü, doğa tutkunlarını ağırlıyor
Ağrı'nın 2 bin rakımlı Balık Gölü, doğa tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ