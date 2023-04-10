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Gündem
TRT Haber 10.04.2023 23:22

Bayraktar TB3 ve Kızılelma TGC Anadolu'da konuşlandı

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasına katıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma ve TB3 SİHA'ların, Türkiye'nin en büyük savaş gemisine konuşlandığı anları paylaştı.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü ve amiral gemisi TCG Anadolu, hizmete girdi.

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar Kızılelma ve TB3 SİHA'ların, TCG Anadolu’nun uçuş güvertesine konuşlandığı anları paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, “Milli ve özgün ürünlerimiz Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde” ifadelerini kullandı.
 

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KIZILELMA Selçuk Bayraktar SİHA
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