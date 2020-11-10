Son yıllarda insansız hava araçlarında attığı adımlarla bu alanda küresel bir oyuncu konumuna gelen Türkiye, dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava araçları için de yoğun bir mesai harcıyor.

Söz konusu platformun BAYKAR Savunma tarafından yapılması muhtemel modelinin Saha EXPO 2020 fuarında silahlı bir şekilde görünmesi söz konusu platforma yönelik beklentileri de artırdı.

İHA değil SİHA olacağı netlik kazandı

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin’e göre fuarda yer alan fotoğraf gelecek döneme ilişkin önemli mesajlar barındırıyor.

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı Taktik İnsansız Hava Aracı’na (DİHA) ilişkin ilk bilgilerin TEKONOFEST 2019 esnasında ortaya çıkmaya başladığını hatırlatan Şahin, o dönem deniz platformlarından kullanıma uygun bir sistem olacağı izlenimi edindiğini söyledi.

Anıl Şahin’e göre bu yılki sanal fuarda ise DİHA ilk kez mühimmat takılı şekilde görüldü. Bu da söz konusu platformun ‘silahlı’ bir insansız hava aracı olduğu anlamına geliyor.

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin.]

Gemilere iniş-kalkış yapabilecek

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının başta Doğu Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere birçok farklı bölgede harekatlar icra ettiğini vurgulayan Şahin, “İlgili kuvvet komutanlığı ANKA ve Bayraktar TB2 tipi S/İHA’ları aktif olarak kullanıma alsa da henüz gemi platformlarından iniş/kalkış yapabilecek bir S/İHA kullanımı yok. DİHA ile bu alanda bir ilk gerçekleştirilecek” bilgisini paylaştı.

Görüntü istihbaratı toplayacak

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, DİHA’nın 150 kilometre haberleşme menziline, 40-50 knot seyir hızına, 80 knot azami hıza ve 15 bin feet irtifa tavanına sahip olacağını da belirtti.

Yaklaşık 12 saat havada kalacak ve 9 bin feet azami uçuş irtifasına sahip sistemin kanat açıklığı ise 5 metre olacak.

“1.5 metre uzunluğa, 30 kilogram azami kalkış ağırlığına, 5 kilogram faydalı yük kapasitesine, EO/IR kamera sistemine sahip bir platformdan bahsediyoruz” diyen Şahin, şöyle devam etti:

Yerli ve milli DİHA’da 6 beygirlik içten yanmalı elektronik yakıt enjeksiyonlu bir motor sistemi olacak.

Bu rakamlar bize DİHA’nın oldukça minimal bir yapıda olduğunu gösteriyor. Söz konusu aracın ana görevi; üzerinde bulunan EO/IR kamera vasıtası ile ‘Görüntü İstihbaratı’ (GÖRİS/IMINT) toplamak olacak.

DİHA’nın düşük radar kesit alanı ve yaklaşık 150 kilometrelik menzili çok önemli. Onlarca DİHA ile eş zamanlı/çoklu saldırı gerçekleştirilebilir ve bir deniz görev gücüne oldukça zor anlar yaşatılabilir.”

[BAYKAR'ın üretmesi beklenen DİHA sahip olduğu teknik özelliklerle de dikkati çekiyor.]

Deniz unsurlarının korkulu rüyası olabilir

Bu noktada Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin’e DİHA’nın taşıyacağı faydalı yük kapasitesi ve bunun ne tür katkıları olabileceğini soruyoruz.

“Sanal fuarda ilk kez gördük ki DİHA bir adet ROKETSAN üretimi MAM-C benzeri bir mühimmat taşıyabiliyor” ifadesini kullanan Şahin, “Bu mühimmatla bir savaş gemisini batıramasa da savaş gemilerinin üzerinde bulunan ve hayati öneme haiz olan silah sistemlerinin, sensörlerin ve benzer bileşenlerin imha edilmesini sağlayabilecek. Birim maliyetinin de oldukça düşük olacağını tahmin ediyorum dolayısı ile gerektiğinde feda edebilecek bir sistem olacak. Gerek görüntü istihbaratı gerekse taarruz görevlerde, çok küçük bir radar kesit alanına sahip olduğu için tespiti oldukça güç bir sistem. Bu, deniz alanında çok önemli bir etken” dedi.

TCG Anadolu’nun üzerinde onlarca DİHA görebiliriz

Türkiye’nin deniz alanındaki yerli ve milli savunma sanayii ürünleri arasında hiç şüphesiz en çok merak edilen projelerden biri TCG Anadolu. Ankara-Washington geriliminde F-35’ler için uygulanan ambargo, TCG Anadolu’da konuşlanacak uçar unsurları daha da önemli kıldı.

Bu süreci hatırlattığımız Anıl Şahin’e göre söz konusu DİHA’ların TCG Anadolu’da görev almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

DİHA’nın 1,5 metre uzunluğa ve 5 metre kanat açıklığına sahip olduğunu hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu da helikopter pisti olan bütün savaş gemilerinde kullanılabileceğini gösteriyor. Bunlara ek olarak TCG Anadolu’nun zaten devasa bir uçuş güvertesi mevcut. Bu nedenle söz konusu gemiden onlarca DİHA iniş/kalkış yapabilir. Ayrıca DİHA’ların kontrolü için TCG Anadolu’da oldukça gelişmiş bir yer kontrol istasyonu da kurulabilir.

DİHA’nın geliştirme faaliyetleri hem BAYKAR hem de farklı şirketler tarafından devam ediyor. TCG Anadolu resmen Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdiğinde DİHA’yı üzerinde görme ihtimalimiz yüksek.”