Türkiye, İHA-SİHA üretimine nispeten geç başlasa da kısa sürede kat ettiği yolla büyük başarılara imza atıyor. Bu alanda öncü bir rol üstlenen Baykar, SİHA’larda yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Bu başarı ise haksız iddialara hedef oluyor. İngiliz The Guardian gazetesinde, Baykar’ın başarısında İngiltere’de üretilen kilit sisteminin rol oynadığı iddiası yer aldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise bu iddiayı Twitter’dan şu paylaşımla yalanladı:

"Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes."

Mekanik kilit.Sizden almıyoruz, hiç almadık.Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı



Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik



Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te.



Kendi göbeğini kendin kes#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/sLT8Pn1pTl — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 27, 2019

Kritik öneme sahip değil

TRT Haber’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre söz konusu mekanik parça, SİHA’larda kullanılan bir bomba askısı. Kaynaklar, bu parçanın kritik bir rol oynamadığı bilgisini paylaştı. Söz konusu parça için 60 bin euro gibi oldukça yüksek bir fiyat talebinde bulunulduğunu kaydeden kaynaklar, bir süre sonra BAYKAR’ın bu parçayı kendi imkanlarıyla 10 bin ile 20 bin TL arasında maliyetle ürettiğini söyledi.

İHA ve SİHA'da büyük başarı

Terörle mücadele noktasında son yılların en önemli dönüm noktalarından biri de hiç şüphesiz Türkiye’nin sahip olduğu silahlı/silahsız insansız hava araçları. Sadece sınır içinde değil, Suriye başta olmak üzere güney sınırı boyunca, Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve Karadeniz’de de oldukça etkin kullanılıyorlar.

2000 yılının başında Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayında başlayan Bayraktar serüveni, bugün gelinen noktada güvenlik güçlerimizin en önemli vurucu güçlerinden biri olmakla kalmadı, Türkiye’yi bu alanda dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri haline getirdi.

Türkiye, insansız hava araçlarında kendi sınıfında bazı uçaklarda bir numara olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Bayraktar TB2 de kendi sınıfının en iyisi olarak anılıyor. Yakın gelecekte hizmete girecek olan yeni İHA ve SİHA’ların sahip olduğu kabiliyetler bunlara eklenince ortaya son derece değerli bir tablo çıkıyor. Geçmişte parasıyla dahi Türkiye’ye satılmayan bu teknolojide 5 yıl içinde atılan adımlar, Türkiye'yi dünyanın bu alanda sayılı ülkelerinden biri haline getirdi.

Yerlilik oranı yüzde 93

Bayraktar TB-2 SİHA’da yerlilik oranı yüzde 93. Savunma sanayii otoritelerine göre bu oldukça yüksek bir oran ve dünyada bu tarz bir üretim modeline sahip ülke sayısı oldukça az.

Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modülleri gibi gereksinimlerin tamamı yerli ve milli olarak üretiliyor.

Savunmada yerlilik oranı tarihi seviyelerde

Türkiye, savunma sanayii alanında attığı adımların ardından, bu alanda çok önemli olan yerlilik ve millilik konusunda ciddi mesafeler kat etti.

2000’li yıllarda yüzde 15 seviyelerinde olan ‘Savunma sanayinde yerlilik oranı’ Kasım 2019 itibarıyla yüzde 70 seviyelerine çıktı. Bu dönemde yerlilik oranını artırmakla kalmayan Türkiye, Pakistan ile 'Milgem', Katar'la 'Fırtına', Ukrayna ile 'İnsansız Hava Aracı' ihraç sözleşmelerini imzaladı.

2018 yılında savunma sanayii ve havacılık cirosu 7 milyar dolara ulaştı, ihracat ise ilk kez 2 milyar dolar sınırını açarak 2,5 milyar dolara yaklaştı.