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Başsavcılıktan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama05 Aralık 2019 Perşembe 11:36 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 11:45
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili açıklama yapıldı:
“Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etti. Aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü titizlikle devam ediliyor.”
Ayrıntılar geliyor...
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