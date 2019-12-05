Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili açıklama yapıldı:

“Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etti. Aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü titizlikle devam ediliyor.”

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