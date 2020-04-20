Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir.

- Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

- Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

- Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

- Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

- İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

- Bugün itibarıyla 1035 nitelikli yatağı daha sistemimize katıyoruz.

- Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.

- Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır.

- (100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor.) Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği brifingden öne çıkanlar:

- Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.

- Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak.

Ayrıntılar geliyor...