Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir.
- Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.
- Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.
- Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.
- Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.
- İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.
- Bugün itibarıyla 1035 nitelikli yatağı daha sistemimize katıyoruz.
- Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.
- Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır.
- (100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor.) Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği brifingden öne çıkanlar:
- Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.
- Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak.
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